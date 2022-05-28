Demokrasi Adası’na duygu yüklü ziyaret

Pendik Belediyesi Cumhuriyet tarihinde ilk askeri darbe olarak geçen 27 Mayıs 1960 Darbesinin 62.yıldönümünde lise öğrencilerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na götürdü.

Etkinlik öncesi öğrencilerle Atatürk Kültür Merkezi’nde buluşarak onları uğurlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin “Pendik genç ve dinamik bir ilçe. Göreve geldiğimizden beri gündemimiz hep “gençlikle ilgili ne yapabiliriz” oldu. Özellikle gençlik çalışmaları,eğitim ve kütüphanelerle alakalı ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışıyoruz. Türkiye’nin tarihini çok iyi bilmeniz lazım ki geleceği o şekilde şekillendirin. Yapacağınız gezide tarihimizde çok önemi olan bir yeri ziyaret ediyorsunuz” dedi.