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İSTANBUL

Kağıthane Belediyesi 10 bin kişiye sucuk ekmek dağıttı

Kağıthane Belediyesi, İstanbul’daki kar yağışının sona ermesinin ardından vatandaşlar için etkinlik düzenledi. Hasbahçe Mesiresi’nde, dün düzenlenen programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Kağıthane Belediyesi 10 bin kişiye sucuk ekmek dağıttı
Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin de mangalın başına geçerek pişirdiği sucukları vatandaşlara ikram etti.

Kağıthane Belediyesi, İstanbul’daki kar yağışının sona ermesinin ardından vatandaşlar için etkinlik düzenledi. Hasbahçe Mesiresi’nde, dün düzenlenen programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan 10 bine yakın vatandaş, karda sucuk ekmek keyfi yaparken, alanda çalınan müziklere danslarıyla eşlik etti. Belediye Başkanı Öztekin de mangalın başına geçerek pişirdiği sucukları vatandaşlara ikram etti.

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