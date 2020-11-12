İstanbul haberleri: Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenleyip evini 1 milyon 650 bin liraya sattılar​ Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenleyip evini 1 milyon 650 bin liraya sattılar Kartal'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadını doktora götüren dolandırıcılar, doktora 10 bin lira karşılığında "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti ve ardından kadının Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 12:00 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 12:07 DHA