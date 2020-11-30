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İstanbul haberleri: Baba oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Baba oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Sultangazi'de baba ve oğul arasındaki tartışmada kan aktı. Pompalı tüfekle oğlunu ayağından vuran baba, yanında bekleyerek kimseyi yaklaştırmadı. Polis, babayı gözaltına alırken, yaralı oğlu hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Oğlunu vuran Şahin K., gözaltına alındı.
Oğlunu vuran Şahin K., gözaltına alındı.

Sultangazi'de pompalı tüfekle evden çıkan Şahin K., telefonda tartıştığı oğlu Mehmet K.'nın bulunduğu sokağa geldi. Baba ve oğlunun tartışması burada da devam etti. Baba Şahin K., tartışma sırasında yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Ayağından yaralanan Mehmet K., yere yığıldı. Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı gence yardım etmek istedi. Ancak Şahin K., elinde pompalı tüfekle oğlunun yanında bekleyerek polis gelene kadar kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekipleri Şahin K.'nın elindeki pompalı tüfeği alarak, onu etkisiz hale getirdi. Şahin K., gözaltına alınırken, yaralı gence gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Mehmet K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Şahin K., emniyetteki ilk ifadesinde oğlu Mehmet K.'nın para nedeniyle kendisi ve eşini sürekli tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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