Emniyet müdürünün yanında havai fişek attılar: 187 lira ceza yediler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cuma günü İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi. Sultangazi'de yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.
3 kişiye ceza kesildi
Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Hakan Y. (18) , Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15), Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 187 Lira para cezası kesildi.
Havai fişek atan kişilere müdahale edildiği anlar ise drone ile havadan görüntülendi.