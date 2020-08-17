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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Emniyet müdürünün yanında havai fişek atınca cezadan kaçamadılar

Emniyet müdürünün yanında havai fişek attılar: 187 lira ceza yediler

Sultangazi'de İstanbul Emniyet Müdürü Zafek Aktaş'ın da katıldığı denetimler sırasında havai fişek atan 3 kişiye 187 lira para cezası kesildi. Havai fişek atan kişilere müdahale anı ise drone ile görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
3 kişiye ceza kesildi.
3 kişiye ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cuma günü İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi. Sultangazi'de yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

3 kişiye ceza kesildi.

3 kişiye ceza kesildi

Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Hakan Y. (18) , Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15), Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 187 Lira para cezası kesildi.

Havai fişek atan kişilere müdahale edildiği anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

3 kişiye ceza kesildi.
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