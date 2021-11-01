Skutere biniyor kuralları bilmiyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih’te kurallara aykırı şekilde skuter kullananlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde kullanım oranı artan elektrikli skuterler (scooter) için denetimler daha da artırıldı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih’te kurallara aykırı şekilde skuter kullananlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Elektrikli skuterda arkasında yolcu taşıyanlar, sırt çantası haricinde yük taşıyanlar ve skuter kullanmak için yeterli yaş sınırının altında olanlar tek tek durduruldu. Durdurulan şahıslara kurallara uymadıkları gerekçesiyle 314’er lira para cezası uygulandı.

FOTOĞRAF 7 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde kurallara uymayan şoförleri denetim noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin, kendilerini almayan taksi sürücülerini de ihbar ettikleri denetimde, taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetim kapsamında toplam 3 taksi sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL ve emniyet kemeri takmamaktan 144 TL para cezası kesildi. Öte yandan 3 taksi sürücüsüne, yolcu seçtikleri gerekçesiyle bin 339 TL ceza yazıldı 3 taksi bağlanarak, otoparka çekildi. Seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza kesilen sürücü Nazım Kaldırımcı, \"Turistle telefondan çeviri yoluyla konuşuyoruz. Turist bana bir şey söylüyor, ben de onu anlamaya çalışıyorum. Memur bey de telefonla konuşuyorum diye ceza kesiyor\" dedi. Taksi denetimlerinin kendileri için sürücüler için faydalı olduğunu dile getiren Alpaslan Mermer, \"Çok yerinde ve güzel bir olay. Kaçak araç kullananlar var. Önüne gelen araçla çıkıyor. Bu sefer bizi kötülüyorlar. Biz normal çalışıyoruz. Benim bütün evraklarım tam\" şeklinde konuştu. Emniyeti kemeri takmadığı için ceza kesilen Behçet Olgun, \"Kemerim takılıydı. Müşteri indirdim. Bagajını aşağıya indirdim. Tekrar bindim, bağladım. Arkadaşı da ikaz ettim. İçimizde çok çürük elma var. Ayıklanmasını istiyoruz\" ifadelerine yer verdi. <br> Yolcu seçtiği gerekçesiyle aracı trafikten men edilen Nurdoğan Çetinoğlu, \"Kemeri taktım ama müşteri inince çıkardım. Trafik yoğundu yolcuyu alamadım. Işık yandı\" diye konuştu. <br> Aracı bağlanan bir başka sürücü Mehmet Duyuş, \"Arkadaş el kaldırdı. Durağa yöneldim. Kimseye müşteri de sormadım. Nereye gittiğini de sormadım, durmadım\" ifadelerini kullandı. Yolcu seçen taksicilere ceza yağdı İstanbul Fatih'te taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Taksilere binen sivil trafik polisleri tarafından kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Denetim kapsamında yolcu seçtikleri gerekçesiyle 3 taksi sürücünün aracı bağlanarak otoparka götürüldü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DAHA PAHALIYA GELDİ

Fatih’teki denetimler sırasında ceza uygulanan kargocu Merdan Matiyev, toplu taşıma araçlarından daha ucuza geldiğini düşündükleri için skuterle işe gidip geldiğini söyledi. Matiyev, kesilen para cezalarının toplu taşımaya ödenen ücretten daha pahalıya geldiğini ifade etti. Önceki gün yapılan denetimlerde tramvay yolunda gittiği için kendisine ceza kesilen ve bu cezayı yerinde bulduğunu belirten Mahmut Muhammedov, ancak bugün neden ceza kesildiğini anlamadığını ve bu cezayı ödemeyi düşünmediğini söyledi. Muhammedov, aracı alırken yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını, ceza almadan nasıl kullanacaklarını bilmediğini belirtti.

GÜNDEM İstanbul'da tünel kapatıp asker eğlencesi düzenleyen magandalar cezasız kalmadı

YAŞ SINIRINI BİLMİYORLARMIŞ

Polis ekipleri, Bağdat Caddesi’ndeki denetim noktasında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda skuter kullanan kişilere 314 lira para cezası uyguladı. Ceza uygulanan bir skuter sürücüsü, cezaya tepki göstererek, kaldırımda skuter kullanmaya ceza yazıldığını bilmediğini söyledi. Ortaköy’de ise kullanımına yaş sınırı getirilen skutere, 15 yaşından küçük olmalarına rağmen binen iki arkadaşa ise 144 lira ceza kesildi. Ellerinde kova ve oltayla balık tutmaya giden iki arkadaş, yaş sınırından haberlerinin olmadığını belirtti.

REKLAM

GÜNDEM Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu: Bana yazık değil mi?

İstanbul genelinde taksicilere sıkı takip

Polis ekipleri İstanbul’daki taksicilere de denetim yapmayı sürdürdü. Denetim kapsamında polis ekipleri, araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi. Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları da incelendi. Denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Trafik magandalarına para cezası kesildi

İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir grubun çevreye rahatsızlık verdiği ve trafiği aksattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden motosikletli trafik ekipleri, sağ şeridi kapatan ve otomobilden çalınan yüksek sesli müzik eşliğinde halay çeken gruba işlem yaparak trafik akışını normale döndürdü. İki otomobilin sürücüsüne “Hatalı park”, “Görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak” ve “Yüksek sesli müzik” suçlarından toplam 2 bin 408 lira para cezası kesildi. Ayrıca, aynı bulvar üzerinde park yasağına uymayan 122 araca da toplamda 17 bin 568 lira cezai işlem uygulandı.