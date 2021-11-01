Skutere biniyor kuralları bilmiyoruz

Pandemi sürecinde kullanım oranı artan elektrikli skuterler (scooter) için denetimler daha da artırıldı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih’te kurallara aykırı şekilde skuter kullananlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Elektrikli skuterda arkasında yolcu taşıyanlar, sırt çantası haricinde yük taşıyanlar ve skuter kullanmak için yeterli yaş sınırının altında olanlar tek tek durduruldu. Durdurulan şahıslara kurallara uymadıkları gerekçesiyle 314’er lira para cezası uygulandı.
DAHA PAHALIYA GELDİ
- Fatih’teki denetimler sırasında ceza uygulanan kargocu Merdan Matiyev, toplu taşıma araçlarından daha ucuza geldiğini düşündükleri için skuterle işe gidip geldiğini söyledi. Matiyev, kesilen para cezalarının toplu taşımaya ödenen ücretten daha pahalıya geldiğini ifade etti. Önceki gün yapılan denetimlerde tramvay yolunda gittiği için kendisine ceza kesilen ve bu cezayı yerinde bulduğunu belirten Mahmut Muhammedov, ancak bugün neden ceza kesildiğini anlamadığını ve bu cezayı ödemeyi düşünmediğini söyledi. Muhammedov, aracı alırken yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını, ceza almadan nasıl kullanacaklarını bilmediğini belirtti.
YAŞ SINIRINI BİLMİYORLARMIŞ
Polis ekipleri, Bağdat Caddesi’ndeki denetim noktasında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda skuter kullanan kişilere 314 lira para cezası uyguladı. Ceza uygulanan bir skuter sürücüsü, cezaya tepki göstererek, kaldırımda skuter kullanmaya ceza yazıldığını bilmediğini söyledi. Ortaköy’de ise kullanımına yaş sınırı getirilen skutere, 15 yaşından küçük olmalarına rağmen binen iki arkadaşa ise 144 lira ceza kesildi. Ellerinde kova ve oltayla balık tutmaya giden iki arkadaş, yaş sınırından haberlerinin olmadığını belirtti.
İstanbul genelinde taksicilere sıkı takip
- Polis ekipleri İstanbul’daki taksicilere de denetim yapmayı sürdürdü. Denetim kapsamında polis ekipleri, araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi. Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları da incelendi. Denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.
Trafik magandalarına para cezası kesildi
İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir grubun çevreye rahatsızlık verdiği ve trafiği aksattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden motosikletli trafik ekipleri, sağ şeridi kapatan ve otomobilden çalınan yüksek sesli müzik eşliğinde halay çeken gruba işlem yaparak trafik akışını normale döndürdü. İki otomobilin sürücüsüne “Hatalı park”, “Görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak” ve “Yüksek sesli müzik” suçlarından toplam 2 bin 408 lira para cezası kesildi. Ayrıca, aynı bulvar üzerinde park yasağına uymayan 122 araca da toplamda 17 bin 568 lira cezai işlem uygulandı.