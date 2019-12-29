Gündem İstanbul için turuncu uyarı Saatte 100 kilometre hıza çıkacak
İSTANBUL

İstanbul için ‘turuncu’ uyarı: Saatte 100 kilometre hıza çıkacak

Meteoroloji, İstanbul için ‘turuncu’ uyarı vererek kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurdu. Yapılan uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için ‘turuncu’ uyarı verildi.

GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

  • Yapılan uyarıda; “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.
Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00’da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.
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