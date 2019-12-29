İstanbul için ‘turuncu’ uyarı: Saatte 100 kilometre hıza çıkacak Meteoroloji, İstanbul için ‘turuncu’ uyarı vererek kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurdu. Yapılan uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi 29 Aralık 2019, 13:41 Son Güncelleme: 29 Aralık 2019, 13:46 İHA