İstanbul ikinci evleri oldu

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın üzerinden 1 yılı aşkın süre geçti. Savaş nedeniyle onbinlerce sivil farklı ülkelere göç etti. Türkiye her iki ülkeden göç eden insanların merkezlerinden biri oldu. Türkiye’ye sığınan Ukraynalılar, burada hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor. Canlarını zor kurtardıklarını anlatan Ukraynalılar, bir an önce savaşın bitmesini ve ülkelerine dönmek istiyorlar.

Kateryna Devytska.

Türkiye’ye sığınan Karina Alieva, İstanbul Şişli’de yaşıyor. Organizasyon firması kurduğunu ve çalıştığını anlatan Alieva “Annemle yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz. O kadar zor günler geçirdik ki hatırlamak dahi istemiyorum. Bir an önce savaşın bitmesini ve eski hayatımıza dönmeyi istiyoruz. Orada hala ciddi kıyım var. Türkiye’ye bize kucak açtığı için teşekkür ederim” dedi.

Maria Saharnatska.

BU SAVAŞI DURDURUN

Savaştan 3 ay sonra Türkiye’ye gelen Juliya “Burada kendimizi güvende hissettik. Bize çok yardımcı oldular. Geçici süreyle buradayız. Kendi ülkemize, evimize dönmek istiyoruz. Savaş hala devam ediyor. Artık bu savaşı durdurun” derken, kızıyla birlikte Herson’dan kaçıp Türkiye’ye sığınan Maria Saharnatska “Kızım ve ben Türkçe öğreniyoruz. Kızım jimnastik dersi ve sanat okuluna gidiyor. Ben de çalışıyorum, geçimimizi sağlıyoruz. Türk halkına ve Türk devletine minnettarız” diye konuştu.

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ

İki çocuğuyla Kharkiv’den Türkiye’ye gelen Kateryna Devytska ise ilk başta Türkçe bilmediği için biraz zorlandığını, Türkçe öğrendiğini anlattı: “Hızlı bir adaptasyon dönemi oldu. Şu an çocuklarım devlet okullarına gidiyor, arkadaşları var. Ailecek Türkçe öğreniyoruz. Önemli olan çocukların burada rahat etmeleri. İstanbul’u ikinci evimiz gibi seviyoruz. Ülkemizde savaşın bitmesi için dua ediyoruz. Bir an önce bitsin ve biz de vatanımıza kavuşalım.”







