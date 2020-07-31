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Gündem Küçükçekmecede kaçak kesimler havadan fotoğraflandı
İSTANBUL

İstanbul Küçükçekmece'de kaçak kesimler havadan fotoğraflandı

Küçükçekmece'de kaçak kesimler havadan fotoğraflandı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyen vatandaşlar buldukları açık alanlarda kurbanlarını kesti. Kaçak kesimler havadan görüntülendi. Vatandaşlar buldukları alanlarda kurbanlıklarını kesmekten çekinmedi. 4-5 kişiden oluşan kesim yapan grupların maske takmadıkları ve saatlerce yan yana çalıştıkları görüldü.

Haber Merkezi DHA
Kaçak kurban kesenler havadan görüntülendi.
Kaçak kurban kesenler havadan görüntülendi.

İstanbul'da kurban bayramının ilk gününde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kurban kesim yerlerinde sıra beklemek istemeyen vatandaşlar kurbanlıklarını buldukları boş alanlarda kesti. En fazla arazide kesim yapılan alanlardan biride Küçükçekmece Altıntepsi mahallesi oldu. Vatandaşlar buldukları alanlarda kurbanlıklarını kesmekten çekinmedi.

Uzmanlardan kurban eti uyarısı: Uzun bekletmek bakteri oluşumuna yol açabilir
HAYAT
Uzmanlardan kurban eti uyarısı: Uzun bekletmek bakteri oluşumuna yol açabilir

DHA

Sosyal mesafe kurallarının da zaman zaman unutulduğu açık alanda yapılan kesimler havadan görüntülendi.

DHA

Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
GÜNDEM
Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti


Görüntülerde yerlere serdikleri naylonların üzerine kesim yapan vatandaşların daha sonra parçalara ayırarak etleri paylaştıkları görüldü. 4-5 kişiden oluşan kesim yapan grupların maske takmadıkları ve saatlerce yan yana çalıştıkları görüldü.

Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
FOTOĞRAF 14
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Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu.
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Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.
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Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.
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Yurdun çeşitli yerlerinden acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yurdun çeşitli yerlerinden aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Bursa'da kaçan kurbanlık iğneyle vurulduktan sonra yakalandı
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Bursa'da kaçan kurbanlık iğneyle vurulduktan sonra yakalandı
Bursa'da sahinin elinden kaçan boğa uyuşturucu iğne vurulduktan sonra yakalandı. Yıldırım ilçesinde sahibinin kurban bayramı için aldığı boğa bir boşluğunu bularak kaçtı. Sahibi uzun süre uğraşmasına rağmen kaçan boğayı yakalayamadı. Boğa önde vatandaşlar arkada kovalamaca yaşandı. Kaçan boğa uzun uğraşlara rağmen yakalanamayınca Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine kaçan boğanın peşine düşen ekipler, iğne ile boğayı uyuşturdu. Uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesi beklenirken kızgın boğa sokaklarda bir başına dolaşmaya devam etti. Yaklaşık 1 saatin ardından boğa sakinleşerek bayıldı. Bayılan boğa daha sonra yakalanarak sahiplerine teslim edildi.


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