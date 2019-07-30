Gündem İstanbul Medeniyet Üniversitesinden AYMnin hak ihlali kararına tepki
İSTANBUL

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden AYM'nin hak ihlali kararına tepki

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, AYM'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bildiriyi ifade özgürlüğü olarak gören AYM'yi, somut durum karşısında kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlarının neler olduğunu açıklamaya, devletin kendini koruma altına almasının sınırlarını tanımlamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
AYM
AYM

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, devletin 2016'da teröre ve hendek olaylarına karşı meşru şekilde yürüttüğü mücadeleleri "kasıtlı ve planlı bir kıyım, bilinçli sürgün politikası, bölge halklarına yönelik bir katliam, devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddet" olarak adlandıran sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerin eylemlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek, ceza almalarının "hak ihlali" olduğu yönünde verdiği kararın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Söz konusu kararın, ülkesini seven bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derin bir üzüntüye sevk ettiği, şehitlerin aziz hatırasını yaraladığını işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Kantonlar oluşturularak otonomi elde etme çabalarını masumane talepler olarak görüp, devletin varlığı, birliği ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldıran talepleri ise masum siyasi çözüm çabaları olarak kabul ederek bu yönde bir yol haritası oluşturulmasını talep eden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine kasteden terörist faaliyetleri masum eylemler olarak tanımlayarak, teröristlere karşı oluşan devlet refleksini 'devletin masum vatandaşlarına uyguladığı şiddet' olarak gören, var olan durumu ters yüz ederek Türkiye'yi uluslararası ortamda karalama çabalarına hizmet eden, dış müdahaleleri davet eden, 'Sözde Barış Bildirisi' hak arayışı ve ifade özgürlüğü sınırlarında kabul olunamayacak bir metindir."

Açıklamada, hukukun, salt "hukuk için hukuk" tanımı dahilinde kalmayan, birey ve devletin birbirine dokunan fiil ve işlemlerinin her ikisinin de varlığını teminat altına alma esasında açıklanabilecek kodlar manzumesi olduğu gerçeğinde, ifade özgürlüğünün devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü sınırına kadar kullanabileceğinin açık olduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede Sözde Barış Bildirisinde olduğu gibi bu sınırları aşan fiil-eylemler ile buna karşı devletin kendini koruma refleksinin, bildirinin hazırlanma sürecinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yorumlanması, kamuoyunun bir beklentisi olarak ortada olduğu halde, bildiriyi ifade özgürlüğü olarak gören AYM'yi, somut durum karşısında kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlarının neler olduğunu açıklamaya, devletin kendini koruma altına almasının sınırlarını tanımlamaya davet ediyoruz. Zira, kamuoyunun somut olaylarda soyut tanımlamaların ötesinde, somutlaşmış bir ilişki kurularak tatmin olunmaya olan ihtiyacı AYM'nin son kararı ile öngörülemeyecek şekilde artmıştır. Gerekli adımların atılmaması durumunda, terör yanlısı eylem ve faaliyetlerin artmasından endişe ettiğimizi beyan ediyor, hatadan korunma gereğine dikkat çekmek istiyoruz."

REKLAM
76ya yükseldi

76'ya yükseldi

​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.
3 ayda10 milyar dolar

3 ayda
10 milyar dolar

Yabancı yatırımcı tarafında geri dönüş başladı.
Trabzonspora ret

Trabzonspor'a ret

​CAS, 2010-2011 sezonuyla ilgili kararını verdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

NATO hattına giren 2 hırsıza şok baskın.
Kredi faizleri<br>düşüşe geçecek

Kredi faizleri
düşüşe geçecek

​Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar...
9 gün tatile<br>olumlu bakmıyorum

9 gün tatile
olumlu bakmıyorum

​Bayram tatiline ilişkin hükümetten ilk açıklama.

S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

​Çavuşoğlu, S-400'ler bir sorun teşkil etmediğini söyledi.

Magandalara tahliye

Magandalara tahliye

Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Fenerbahçe'ye Ben Arfa'dan kötü haber.
Vatandaşlık formülüne red

Vatandaşlık formülüne red

Arakanlılar Myanmar'ın öngördüğü vatandaşlık formülüne karşı.
3 saatte söndürüldü

3 saatte söndürüldü

Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın.
Boynum kırılabilirdi!

Boynum kırılabilirdi!

​Vedat Milor, uğradığı saldırıyı ilk kez anlattı.
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor

​Süper Lig ekibinden ses getiren transfer.
Çiftçiye müjde

Çiftçiye müjde

​Bakan Pakdemirli: 6 Ağustos'ta ödeme yapılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.