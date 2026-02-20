Yeni Şafak
İstanbul merkezli 10 ilde futbolda bahis ve şike operasyonu düzenlendi

İstanbul merkezli 10 ilde futbolda bahis ve şike operasyonu düzenlendi

08:45 20/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
AA
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da operasyon düzenlendi.
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.



