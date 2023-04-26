|
Reklam
Reklam
Gündem

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imam"larıyla örgütsel hatlar üzerinden irtibatları bulunan vergi müfettişi ve gelir uzmanı 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

10:57 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imam"larıyla örgütsel hatlar üzerinden irtibatları bulunan vergi müfettişi ve gelir uzmanı 9 şüpheliden 7'si yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı.


Terör örgütünün "mahrem imam"larının kullandığı örgütsel hatlarla irtibatları ve ortak baz kayıtları olan, örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi ankesör ve büfe gibi hatlardan aranmak suretiyle örgüt mensubu şahıslarla iletişime geçtikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.


Aktif çalışan 7 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanı 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında zanlılardan 7'si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine 'üçkağıt' diyen Akşener'e Bakan Soylu'dan tepki: Teröristlere bir tek cümle söyleyemiyorlar Allah sizi ıslah etsin
PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine 'üçkağıt' diyen Akşener'e Bakan Soylu'dan tepki: Teröristlere bir tek cümle söyleyemiyorlar Allah sizi ıslah etsin

Yedili Masa'nın PKK ile ilişkili olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meral Akşener'e yüklendi. "HDP ve PKK ile kol kola yürüyorsunuz" ifadeleriyle Akşener'in, terör örgütünün Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe sessiz kaldığını belirten Soylu, Suriye tezkeresine hayır diyen CHP'ye de sesinin çıkaramadığını açıkladı. Soylu, "Bir terör devleti kuracaklar. Bunu kundaktaki bebek bile biliyor Meral Akşener de biliyor. Akşener şunu duymuyor mu? 'Tutsaklar serbest bırakılacak' bir tek cümle söyleyemez mi? Allah sizi ıslah etsin, tutsak kim? Demirtaş ve Öcalan. Akşener'i ben 15 Mayıs'ta göreceğim, hiç kale almaya gerek yok, hiçbir söz söylemeye gerek de yok." şeklinde konuştu.


#FETÖ
#İstanbul
#Operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.