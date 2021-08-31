İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL

Operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL 10 bin adet altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bulunan fakat Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan reşat altını, hamit altını ve ata lirası olarak adlandırılan altınlarının basımını yapan şebekeye operasyon düzenlendi.

DHA

Bu sabah saat 06.00'da İstanbul merkezli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Kayseri'de 55 farklı adrese yapılan operasyonlarda çoğu kuyumcu olan 29 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA

Adreslerde ve basım atölyelerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan yaklaşık 10 bin adet ata lirası, reşat ve hamit altını ele geçirildi.

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DHA

Altı ilde çeşitli atölyelerde basımı yapılan altınların şebeke tarafından kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, basılan altınların gerçek olup olmadıkları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.