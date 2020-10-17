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Gündem İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu 52 şüpheli gözaltında
İSTANBUL

İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 145 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Yapılan operasyonda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Yapılan operasyonda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte nargile tütünü imalathanelerine yönelik bu sabah yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İHA
İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 145 adrese operasyon düzenlendi.
  • Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli 8 ilde 145 adrese 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlarda sağlıksız koşullarda üretilip piyasaya sürüldüğü tespit edilen yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Öte yandan Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Çamlıca Sokak’ta yapılan baskında müstakil evi kaçak tütün imalathanesine çeviren 1 şüpheli, adreste yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adresler arasında Başakşehir ve Esenyurt ilçeleri de bulunurken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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