Gündem Babasıyla tartıştı evi yaktı
3. SAYFA

İstanbul Pendik'te bir kişi babasıyla tartıştı evi yaktı

Babasıyla tartıştı evi yaktı

İstanbul Pendik'te babasıyla sokakta tartışan bir kişi eve çıkarak, teras katı ateşe verdi. Teras katındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Teras kattaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Teras kattaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'daki olay, Kurtköy Güvercin Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre Vedat P. isimli bir kişi ile babası arasında alacak, verecek meselesi yüzünden sokakta tartışma çıktı. Tartışmaya Vedat P.'nin kardeşi Haydar P.'de dahil oldu. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Babası ve kardeşine sinirlenen Vedat P., eve çıkarak teras katını ateşe verdi. Alev alev yanan teras katını görenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Teras kattaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evi ateşe veren Vedat P. polis tarafından gözaltına alınırken, kavgada yaralanan kardeşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın
GÜNDEM
Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın
Kredi faizleri düşecek

Kredi faizleri düşecek

Hazine ve Maliye ​Bakanı Albayrak açıkladı...
S-400ler NATOya katkı sağlıyor

S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

​Çavuşoğlu, S-400'ler bir sorun teşkil etmediğini söyledi.
Magandalara tahliye

Magandalara tahliye

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Fenerbahçe'ye Ben Arfa'dan kötü haber.
Vatandaşlık formülüne red

Vatandaşlık formülüne red

Arakanlılar Myanmar'ın öngördüğü vatandaşlık formülüne karşı.
MİT siyah<br> çantanın peşinde

MİT siyah
çantanın peşinde

​Diplomatımızı şehit eden teröristin hedefinde siyah çanta mı vardı?

3 saatte söndürüldü

3 saatte söndürüldü

Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın.

Boynum kırılabilirdi!

Boynum kırılabilirdi!

​Vedat Milor, uğradığı saldırıyı ilk kez anlattı.
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor

​Süper Lig ekibinden ses getiren transfer.
Çiftçiye müjde

Çiftçiye müjde

​Bakan Pakdemirli: 6 Ağustos'ta ödeme yapılacak.
10 yıla çıkarıldı

10 yıla çıkarıldı

Yabancılara uygulanan vize süresinde değişiklik.
Afetin<br> bilançosu açıklandı

Afetin
bilançosu açıklandı

​Düzce Valisi, Akçakoca için çağrıda bulundu.
İran'da artık yasal

İran'da artık yasal

​Çin dahil bir çok ülkeden madenciler akın ediyor.
'Kesmeyin' çağrısı

'Kesmeyin' çağrısı

​Irak'ın alımları durdurması sektörde krize yol açtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.