İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli.
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, tvnet'e verdiği özel röportajda öğrencilerin kaliteli eğitim almaları konusunda hem liseyi tanıttı hem de lisenin başarılarla dolu geçmişini anlattı.
Mezunlarımız
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş
Diyanet işleri başkanları,
YÖK Başkanı,
Birçok bakanımız, ilim adamı, bilim adamı ve iş adamı okulumuzdan mezun oldu.
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi 1 okul içinde 5 programın uygulandığı bir okul.
Fen ve Sosyal Bİlimler Proje okulu
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Arapça Hazırlık sınıfı
Hafızlık Pekiştirme Projesi
Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi
Fiziki Mekanlar
Okulumuz panoramik Haliç manzarasıyla huzur ve mutluluk veren bir konumda bulunmakta
15 Kişilik Sınıflarıyla
Fizik Kimya Biyoloji Laboratıvarı,
Terasında 3 toplantı salonu
Kütüphane,
350 kişilik konferans salonu
Halı saha
Açık ve kapalı spor salonları
Yemekhane,
Yurt,
Üniversite hazırlık kapsamında 11. Ve 12. sınıfta 2 yıl üniversite hazırlık çalışması yapılmakta
Hiç bir öğrencimiz dershane ihtiyacı duymadan
Koçluk Sistemiyle Üniversite Hazırlık Kursları düzenlenmekte
Yılda 70 Deneme sınavı
12. Sınıfta Akşam Saat 10’ kadar okul içinde Kurs ve etüt
Bu çalışmalarla Türkiye dereceleri getirmektedirler, ilk 100 de ilk 200 de…300…400.500 de bir çok öğrenci
Bu öğrencilerimiz tıp, mühendislik, hukuk, ilahiyat gibi Ülkemizin seçkin üniversitelerine yerleşmektedir.
Hazırlık Sınıfları
İngilizce ve Arapça hazırlık sınıflarıyla çift dil imkanı
15 kişilik sınıflar
Anadilde eğitim :Arapçaya anadili Arapça olan hocalar, ingilizceye anadili ingilizce olan hocalar girmekte
Yurtdışı kampları (Ürdün) ile dil eğitimlerini daha ileri düzeye çıkartıyoruz.
Kulüpler
Birçok Öğrenci Kulübü bulunmakta
Kitap kulüpleri (Kahve molası – 10/10- Tarih kitap kulübü)
Tekno RTE kulübü 60 öğrenci teknoloji konusunda eğitim – İha yapan öğrenci- eğitim teknolojisi
Matematik Kulübü
Biyoloji Kulübü
Medya iletişim
Sosyal etkinlikler kulübü
Maneviyat… (Okulumuza gelen öğrenciler Akademik çalışmaları yürütürken bir yandan da manevi yönünü geliştirmektedir.
Kurslar (Ücretsiz)
Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal yönünün geliştirmek amacıyla çok sayıda ücretsiz kurs düzenlenmektedir.
Ney Kursu
Kaligrafi Kursu
Diksiyon
Münazara
Robotik kodlama
Musıki Kursu
Spor salonu ve spor etkinlikleri
18 farklı spor branşında faaliyet gösteriyoruz.
Masa tenisi, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, okçuluk, badminton, kano ve kürek, dragon, salon futbolu, spor tırmanışı, ayak tenisi, kriket, güreş, bilek güreşi, tekvando, hentbol, balon futbolu.
Dergilerimiz
Yazarlık alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz
Fetih Dergisi
İngilizce Dergi
Arapça Dergi ve dijital dergide kendilerini geliştiriyorlar
Sosyal Faaliyetler
Dönem ve sene sonu etkinlikleri
Yarışmalar,
Söyleşiler,
Tiyatrolar,
şiir dinletileri,
Sportif yarışmalar
Vialand,
Antalya kampındaki geziler,
Bursa ve İstanbul gezileri – (görsel koymalı)
Kamplar
Başarılı öğrencilerimize burs
Okulumuzu başarıyla kazanan öğrencilerimize burs
Üniversite kazananlara burs
Üniversite hazırlık ve hafızlık projelerine destek
Hangi alanda kariyer sahibi olmak istiyorsanız, bütün imkanlarımızla yanınızdayız.
Geleceğe dair hayalleri olan, akademik ve sosyal alanda kendini geliştirmek isteyen, LGS sınavında %5 lik dilime giren tüm öğrencileri Türkiye'nin ilk İmam Hatibi olan, İST. RTE AİHL bekliyoruz.
Seminerler
Okulumuzda belirli periyotlarla düzenlenen seminer ve konferanslarla siyaset, akademi, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri ve ünlü mezunlarımızla öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz.
Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor
Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu imam hatip lisesi, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, birçok siyasetçinin mezun olduğu okul, yeni öğrencilerini bekliyor.
İstanbul imam hatip okulu 1951 yılında Fatih'te kuruldu. 1956 yılında 9 kişilik ilk mezunlarını veren okul 1972'den sonra 'lise' adını aldı. 2010 yılında Anadolu İmam Hatip Lisesi statüsüne geçti. 2017 yılında ise İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu lisesi olarak değişti.