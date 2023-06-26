İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, tvnet'e verdiği özel röportajda öğrencilerin kaliteli eğitim almaları konusunda hem liseyi tanıttı hem de lisenin başarılarla dolu geçmişini anlattı.





İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli





Okul müdürü Bayram Kefeli, "Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor" ifadelerini kullandı.





Bayram Kefeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;





Mezunlarımız

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,

Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş

Diyanet işleri başkanları,

YÖK Başkanı,

Birçok bakanımız, ilim adamı, bilim adamı ve iş adamı okulumuzdan mezun oldu.





İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi 1 okul içinde 5 programın uygulandığı bir okul.

Fen ve Sosyal Bİlimler Proje okulu

İngilizce Hazırlık Sınıfı

Arapça Hazırlık sınıfı

Hafızlık Pekiştirme Projesi

Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi









Fiziki Mekanlar

Okulumuz panoramik Haliç manzarasıyla huzur ve mutluluk veren bir konumda bulunmakta

15 Kişilik Sınıflarıyla

Fizik Kimya Biyoloji Laboratıvarı,

Terasında 3 toplantı salonu

Kütüphane,

350 kişilik konferans salonu

Halı saha

Açık ve kapalı spor salonları

Yemekhane,

Yurt,

Üniversite hazırlık kapsamında 11. Ve 12. sınıfta 2 yıl üniversite hazırlık çalışması yapılmakta

Hiç bir öğrencimiz dershane ihtiyacı duymadan

Koçluk Sistemiyle Üniversite Hazırlık Kursları düzenlenmekte

Yılda 70 Deneme sınavı

12. Sınıfta Akşam Saat 10’ kadar okul içinde Kurs ve etüt

Bu çalışmalarla Türkiye dereceleri getirmektedirler, ilk 100 de ilk 200 de…300…400.500 de bir çok öğrenci

Bu öğrencilerimiz tıp, mühendislik, hukuk, ilahiyat gibi Ülkemizin seçkin üniversitelerine yerleşmektedir.









Hazırlık Sınıfları

İngilizce ve Arapça hazırlık sınıflarıyla çift dil imkanı

15 kişilik sınıflar

Anadilde eğitim :Arapçaya anadili Arapça olan hocalar, ingilizceye anadili ingilizce olan hocalar girmekte

Yurtdışı kampları (Ürdün) ile dil eğitimlerini daha ileri düzeye çıkartıyoruz.









Kulüpler

Birçok Öğrenci Kulübü bulunmakta

Kitap kulüpleri (Kahve molası – 10/10- Tarih kitap kulübü)

Tekno RTE kulübü 60 öğrenci teknoloji konusunda eğitim – İha yapan öğrenci- eğitim teknolojisi

Matematik Kulübü

Biyoloji Kulübü

Medya iletişim

Sosyal etkinlikler kulübü

Maneviyat… (Okulumuza gelen öğrenciler Akademik çalışmaları yürütürken bir yandan da manevi yönünü geliştirmektedir.





Kurslar (Ücretsiz)

Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal yönünün geliştirmek amacıyla çok sayıda ücretsiz kurs düzenlenmektedir.

Ney Kursu

Kaligrafi Kursu

Diksiyon

Münazara

Robotik kodlama

Musıki Kursu





Spor salonu ve spor etkinlikleri

18 farklı spor branşında faaliyet gösteriyoruz.

Masa tenisi, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, okçuluk, badminton, kano ve kürek, dragon, salon futbolu, spor tırmanışı, ayak tenisi, kriket, güreş, bilek güreşi, tekvando, hentbol, balon futbolu.





Dergilerimiz

Yazarlık alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz

Fetih Dergisi

İngilizce Dergi

Arapça Dergi ve dijital dergide kendilerini geliştiriyorlar





Sosyal Faaliyetler

Dönem ve sene sonu etkinlikleri

Yarışmalar,

Söyleşiler,

Tiyatrolar,

şiir dinletileri,

Sportif yarışmalar

Geziler

Vialand,

Antalya kampındaki geziler,

Bursa ve İstanbul gezileri – (görsel koymalı)

Kamplar





Teknofest ve Tübitak çalışmaları









Okulumuz için kurulmuş Vakıf ve derneklerimiz var. (FEBVA)- Mezunlar derneğimiz- Mezunlarımızın kurduğu diğer vakıflar.

Başarılı öğrencilerimize burs

Okulumuzu başarıyla kazanan öğrencilerimize burs

Üniversite kazananlara burs

Üniversite hazırlık ve hafızlık projelerine destek

Hangi alanda kariyer sahibi olmak istiyorsanız, bütün imkanlarımızla yanınızdayız.





Geleceğe dair hayalleri olan, akademik ve sosyal alanda kendini geliştirmek isteyen, LGS sınavında %5 lik dilime giren tüm öğrencileri Türkiye'nin ilk İmam Hatibi olan, İST. RTE AİHL bekliyoruz.





Seminerler

Okulumuzda belirli periyotlarla düzenlenen seminer ve konferanslarla siyaset, akademi, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri ve ünlü mezunlarımızla öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz.









Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu imam hatip lisesi, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, birçok siyasetçinin mezun olduğu okul, yeni öğrencilerini bekliyor.





İstanbul imam hatip okulu 1951 yılında Fatih'te kuruldu. 1956 yılında 9 kişilik ilk mezunlarını veren okul 1972'den sonra 'lise' adını aldı. 2010 yılında Anadolu İmam Hatip Lisesi statüsüne geçti. 2017 yılında ise İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu lisesi olarak değişti.











