Gündem İstanbul Sultangazide çatıdan düşen kar yığını lüks otomobile zarar verdi
İSTANBUL

İstanbul Sultangazi’de çatıdan düşen kar yığını lüks otomobile zarar verdi

İstanbul Sultangazi’de 10 gün önce alınan lüks otomobilin camına, iş yerinin çatısından kar yığını düştü. Karların altında kalan aracın ön camı kırıldı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Sultangazi’de çatıdan düşen kar yığını lüks otomobile zarar verdi
İş merkezinin çatısından düşen kar yığınlarının altında kalarak zarar gördü.

Sultangazi’deki olay dün akşam saatlerinde Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Erimeye başlayan kar yığınları nedeniyle Yıldırım Gök isimli vatandaşın 10 gün önce aldığı ve işyerinin önüne park ettiği lüks otomobili, iş merkezinin çatısından düşen kar yığınlarının altında kalarak zarar gördü.

İHA

"Daha 10 gün önce arabayı aldım"

Yıldırım Gök verdiği bilgide, "Sabah iş yerime geldim. Biraz arabayı ileri doğru alayım ki arkadan arabalar yanaşsın. İleri alınca bu sefer çatıdaki karları fark edemedim. Sonra yukarıdan indim ve baktım ki karlar camın üstüne düşmüş ön cam kırılmış. Daha 10 gün önce aldım arabayı Allah’tan kaskosunu yeni yaptırmıştım o yüzden yani nazarlık oldu. Gördüğünüz gibi işte inşallah daha farklı bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Sürücüler mümkün olduğu kadar çatının önüne ve kenarlarına arabalarını park etmesinler böyle karlı durumlarda özel araçları ile çıkmamaları daha iyi olur" diye konuştu.

İHA

Ön camı kırılan otomobil daha sonra çekiciye yüklenerek tamir edilmek üzere servise götürüldü.

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