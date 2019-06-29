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İstanbul Sultangazi'de dehşet verici olay: Aynadan bakıp bir daha ezdi

İstanbul'da dehşet verici olay: Aynadan bakıp bir daha ezdi

İstanbul Sultangazi'de kontrol amaçlı kamyonun altına giren şoförün bacaklarının üzerinden otomobil geçti. Acılar içinde kıvranan adam ayaklarının üzerinden geçen aracın sürücüsünden yardım istedi. Yardım istediği sürücü bu kez de geri geri gelerek hafriyat kamyonu sürücüsünün bacaklarını ikinci kez ezdi. Kamyon şoförü dehşeti yaşarken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Yaralanan kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti.
Yaralanan kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti.

Sultangazi'deki olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Servet Hamza adlı hafriyat kamyonu şoförü, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan evinin önüne kamyonunu park etti. Kontrolleri yapmak amacıyla aracın altına giren Hamza'nın kamyon dışında kalan bacaklarının üzerinden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç geçti.

Talihsiz adam acılar içinde kıvranarak, ayaklarının üzerinden geçen sürücüden bağırarak yardım istedi. Ancak sürücü, bu kez de geri geri gelerek adamın ayaklarının üzerinden ikinci kez geçerek, ezdi. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin yardımı ile Servet Hamza oturtulduktan sonra polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Sağlık durumu iyi olan ancak ayaklarının üzerine basamayan Servet Hamza, olay yerine gelen 112 ekibinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


"İLK BAŞTA YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"


Servet Hamza, olay yerine gelen polise verdiği bilgide, her gün rutin olarak çalıştığı şirkete ait olan hafriyat kamyonunu kontrol etmek için altına girdiğini söyledi. Olay öncesi de kontrol amaçlı kamyonun altına girdiğini, bir aracın ayaklarının üzerinden geçerek durduğunu belirten Hamza, polise, "İlk başta yanlışlıkla olduğunu düşündüm. Acıdan bağırarak yardım istedim. Ancak sürücü buna rağmen, bana yardım etmedi. Birkaç dakika sonrada geri geri gelerek ikinci kez ayaklarımın üzerinden geçti. Daha sonrada kaçmış. Bana komşularım ve çevredekiler yardım etti" dediği ifade edildi.

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"AYNADAN BAKTI, GERİ GERİ GELDİ BİR DAHA EZDİ"

Servet Hamza'ya olay sonrası yardım eden bir komşusu da, "Adam geldi arabasını park etti. Çıkarken, geldi, vurdu. Baktı aynadan geri geri geldi bir daha ezdi adamı. İki defa ezdi. Ben komşuyum, karşıdan olayı gördüm. Yardım etmeye geldim" diyerek olayı anlattı.

İstanbul'da dehşet verici olay: Aynadan bakıp bir daha ezdi
FOTOĞRAF 6
Title
Sultangazi'deki olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Servet Hamza adlı hafriyat kamyonu şoförü, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan evinin önüne kamyonunu park etti. Kontrolleri yapmak amacıyla aracın altına giren Hamza'nın kamyon dışında kalan bacaklarının üzerinden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç geçti.
Title
Talihsiz adam acılar içinde kıvranarak, ayaklarının üzerinden geçen sürücüden bağırarak yardım istedi. Ancak sürücü, bu kez de geri geri gelerek adamın ayaklarının üzerinden ikinci kez geçerek, ezdi. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Title
Çevredekilerin yardımı ile Servet Hamza oturtulduktan sonra polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Sağlık durumu iyi olan ancak ayaklarının üzerine basamayan Servet Hamza, olay yerine gelen 112 ekibinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Title
Servet Hamza, olay yerine gelen polise verdiği bilgide, her gün rutin olarak çalıştığı şirkete ait olan hafriyat kamyonunu kontrol etmek için altına girdiğini söyledi.
Title
Olay öncesi de kontrol amaçlı kamyonun altına girdiğini, bir aracın ayaklarının üzerinden geçerek durduğunu belirten Hamza, polise, İlk başta yanlışlıkla olduğunu düşündüm. Acıdan bağırarak yardım istedim. Ancak sürücü buna rağmen, bana yardım etmedi. Birkaç dakika sonrada geri geri gelerek ikinci kez ayaklarımın üzerinden geçti. Daha sonrada kaçmış. Bana komşularım ve çevredekiler yardım etti dediği ifade edildi.
Title
Servet Hamza'ya olay sonrası yardım eden bir komşusu da, Adam geldi arabasını park etti. Çıkarken, geldi, vurdu. Baktı aynadan geri geri geldi bir daha ezdi adamı. İki defa ezdi. Ben komşuyum, karşıdan olayı gördüm. Yardım etmeye geldim diyerek olayı anlattı.
İstanbul'da dehşet verici olay: Aynadan bakıp bir daha ezdi
İstanbul Sultangazi'de kontrol amaçlı kamyonun altına giren şoförün bacaklarının üzerinden otomobil geçti. Acılar içinde kıvranan adam ayaklarının üzerinden geçen aracın sürücüsünden yardım istedi. Yardım istediği sürücü bu kez de geri geri gelerek hafriyat kamyonu sürücüsünün bacaklarını ikinci kez ezdi. Kamyon şoförü dehşeti yaşarken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.


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