İstanbul Tabip Odası İBB'ye teftişten rahatsız oldu: Seçmen iradesine saygı gösterin CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde işe alınan terör iltisaklı kişilerin araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 'özel teftiş' kararı, Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı İstanbul Tabip Odası'nı rahatsız etti. Kurumdan yapılan açıklamada, 'seçmen iradesine saygı' vurgusu yapılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu açıklamayı kendi hesabından paylaştı.

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