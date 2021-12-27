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İSTANBUL

İstanbul Tabip Odası İBB'ye teftişten rahatsız oldu: Seçmen iradesine saygı gösterin

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde işe alınan terör iltisaklı kişilerin araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 'özel teftiş' kararı, Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı İstanbul Tabip Odası'nı rahatsız etti. Kurumdan yapılan açıklamada, 'seçmen iradesine saygı' vurgusu yapılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu açıklamayı kendi hesabından paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Tabip Odası İBBye teftişten rahatsız oldu: Seçmen iradesine saygı gösterin
​​İstanbul Tabip Odası İBB'ye teftişten rahatsız oldu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geride kalan gün özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı

İSTANBUL TABİP ODASI 'TEFTİŞTEN' RAHATSIZ

Zeytin Dalı Harekatı'nı ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek terör örgütü PKK/PYD'yi savunan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası, söz konusu karardan rahatsız oldu.

Ölüleri seçmen yapmışlar
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Ölüleri seçmen yapmışlar

KAFTANCIOĞLU'NDAN DESTEK GECİKMEDİ

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan, "AK Parti'nin İstanbul'da uğradığı yenilgiyi artık hazmetmesi ve seçmen iradesine saygı göstermeyi öğrenmesi gerekir" başlıklı açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaştı.

PKK'lı teröristin ölümü için "İnsanlık kaybetti" diyen ve MLKP terör örgütünün kurucusuna selam durmasıyla gündeme gelen Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" açıklamasında bulunmuştu.

PKK’lı teröristlere selam duran CHP’li Kaftancıoğlu: Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın
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