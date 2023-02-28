İstanbul taşınacak: 1,5 milyon riskli konut belirlenen iki rezerv alana gidiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde kentteki son duruma ilişkin toplantı yaptı. Kurum toplantıda İstanbul için atılacak adımlar konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğuna, bugüne kadar 140 bin kişinin depremlerde kaybedildiğine dikkati çeken Kurum, “Aynı acıların bir daha yaşanmaması için, seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Buradaki kararlığımızı hepimiz elini taşın altına koyarak yürütmek durumundayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde bu konuda önemli projeleri açıklayacağını bildiren Kurum, bu projelerin, kentsel dönüşümdeki finans desteğini ve Marmara bölgesine ilişkin deprem dönüşümüne yönelik hedefleri kapsadığını dile getirdi. Kurum, İstanbul’daki riskli yapılara da değinerek, “İstanbul’da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul’da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul’da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız” dedi.