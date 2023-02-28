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İstanbul taşınacak: 1,5 milyon riskli konut belirlenen iki rezerv alana gidiyor

Deprem riski altındaki İstanbul için radikal bir adım atılıyor. 4,5 milyon konutun bulunduğu şehirde konutların 1,5 milyonu yani 3’te 1’i taşınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız” dedi.

Yeni Şafak
Yeni Şafak
14:38 . 28/02/2023 Salı
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4,5 milyon konutun bulunduğu İstanbul'da konutların 1,5 milyonu yani 3’te 1’i taşınacak.

4,5 milyon konutun bulunduğu İstanbul'da konutların 1,5 milyonu yani 3’te 1’i taşınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde kentteki son duruma ilişkin toplantı yaptı. Kurum toplantıda İstanbul için atılacak adımlar konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğuna, bugüne kadar 140 bin kişinin depremlerde kaybedildiğine dikkati çeken Kurum, “Aynı acıların bir daha yaşanmaması için, seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Buradaki kararlığımızı hepimiz elini taşın altına koyarak yürütmek durumundayız.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde bu konuda önemli projeleri açıklayacağını bildiren Kurum, bu projelerin, kentsel dönüşümdeki finans desteğini ve Marmara bölgesine ilişkin deprem dönüşümüne yönelik hedefleri kapsadığını dile getirdi. Kurum, İstanbul’daki riskli yapılara da değinerek, “İstanbul’da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul’da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul’da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız” dedi.

YENİ LOJİSTİK ALANLARI

Kentsel dönüşüm projelerine tüm deprem bölgelerinde devam edeceklerini vurgulayan Kurum, ulusal, mekansal strateji planlarının tamamlandığını, bu plan çerçevesinde yeni lojistik güzergahlarıyla sanayi alanlarını da depreme karşı güçlendirecek adımları atacaklarını belirtti. Kurum, “Tüm bu çalışmaları 780 bin kilometrekare vatan toprağı içinde eş zamanlı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.



Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

#İstanbul
#Murat Kurum
#Deprem
#Hatay
11 saat önce
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İstanbul taşınacak: 1,5 milyon riskli konut belirlenen iki rezerv alana gidiyor
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