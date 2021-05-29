Gündem İstanbul Topkapıda tramvay yolunda kaza Seferler aksadı yolcular yürüdü
3. SAYFA

İstanbul Topkapı'da tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı yolcular yürüdü

İstanbul Topkapı'da tramvay yolunda meydana gelen kaza sonrası, yolcular tramvaydan inip yürüyerek devam etti. Kaza nedeniyle seferler de aksadı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Topkapıda tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı yolcular yürüdü
Kaza nedeniyle ilerlemeyen tramvayda bulunan yolcular, inerek bir sonraki durağa kadar yürüdü.

İstanbul'daki kaza 16.00 sıralarında, Topkapı Kavşağı girişinde meydana geldi. Topkapı yönünde ilerleyen kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, ışık direğine çarptıktan sonra, tramvay yoluna girdi.

DHA

Kaza sonrası tramvay seferleri Kabataş yönünde kısa süreliğine dururken, seferler tek şeritten devam etti.

DHA

Kaza nedeniyle ilerlemeyen tramvayda bulunan yolcular, inerek bir sonraki durağa kadar yürüdü.

DHA

Yola giren otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.


Abone Ol Google News
İlk ziyaretçisi gazeteciler oldu

İlk ziyaretçisi gazeteciler oldu

​İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi bugün açıldı.
Tramvay yolunda kaza

Tramvay yolunda kaza

Seferler aksadı, yolcular yürüdü.
Terör örgütü PKK yandaşları Brükselde Türkiyedeki operasyonlar durdurulsun diye gösteri yaptı

MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

​Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Kan bağışları azaldı

Kan bağışları azaldı

Koronavirüs geçiren ve aşı olanlar da bağışta bulunabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.