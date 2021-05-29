İstanbul Topkapı'da tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı yolcular yürüdü

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Bahçeli: Unutulmasın ki zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada "Unutulmasın ki zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir. Çünkü 1453’de karadan yürütülen gemilerin, surları döven millet kudretinin eliyle İstanbul çekim alanı, cazibe merkezi olmuş, insaniyetin, merhametin, hakka ve hukuka hürmetin mührüyle sivrilmiştir" ifadelerini kullandı.