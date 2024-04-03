İstanbul Valiliği: Beşiktaş'taki yangında ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş Gayrettepe'de 29 kişinin öldüğü yangında 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların dışında 2 kişi ise görgü tanığı olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. İfadesi alınan 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken bir kişi ise serbest bırakıldı