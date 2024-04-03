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İstanbul Valiliği: Beşiktaş'taki yangında ekiplerin çalışmaları devam ediyor

İstanbul Valiliği Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili olarak "Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

22:21 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"02.04.2024 günü saat 12.47’de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı yangın çıkmıştır.

Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 27 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmektedir.

Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "



#İstanbul Valiliği
#Beşiktaş
#Yangın
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