İstanbul Valiliği 'izinsiz protesto çağrısı' nedeniyle bazı tedbirler aldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan'a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılacak, yaya trafiği ise kontrollü sağlanacak. Bazı yollar trafiğe kapatılarak, alternatif güzergahlar belirlendi.