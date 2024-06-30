|
Gündem

İstanbul Valiliği 'izinsiz protesto çağrısı' nedeniyle bazı tedbirler aldı

İstanbul Valiliği, bazı grupların sosyal medyadan yapılan duyurularla bugün Taksim ve İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısına karşılık bazı tedbirler alındığını bildirdi. Buna göre, saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan'a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılacak, yaya trafiği ise kontrollü sağlanacak

08:58 - 30/06/2024 Pazar
AA
Taksim Meydanı
Taksim Meydanı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan'a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılacak, yaya trafiği ise kontrollü sağlanacak. Bazı yollar trafiğe kapatılarak, alternatif güzergahlar belirlendi.


Saat 10.00 itibarıyla Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan büfeler önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi istikameti, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti ve Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.


Alternatif yollar İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meslic-i Mebusan Caddesi olarak belirlendi.

#İstanbul Valiliği
#İzinsiz Protesto
#Tedbir
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba Yasa'da müjdeler sıralandı! Taşerona kadro, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına emeklilik...