İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı: Bayramda 17 bin 500 polis, 4 bin 600 jandarma görev yapacak İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı süresince uyulması gereken tedbirleri ve alınan önlemleri açıkladı. Valilik, "Bayramlaşma programlarının zorunlu haller dışında açık alanlarda gerçekleştirilmesi, kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi durumunda oturma düzeninin fiziki mesafe kuralına uygun olması, temizlik ve maske kurallarına riayet edilmesi, katılımcı sayısının kısıtlı ve program süresinin kısa tutulması gerekmektedir. Bayram süresince, İl Emniyet Müdürlüğünce 581 trafik, 1529 asayiş, 188 motorize, 3 helikopter ekibi ve 17 bin 500 personel, İl Jandarma Komutanlığınca 42 trafik, 101 asayiş, 11 motorize, 1 helikopter ekibi ve 4 bin 692 personel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca 5 dalış timi, 4 bot, 1 radar timi ve 1 helikopter görev yapacak" dedi.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2020, 16:34 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2020, 16:42 AA