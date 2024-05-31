İstanbul Valiliği saat verdi: Selamlama uçuşu nedeniyle telaş ve tedirginlik yapmayın

İstanbul Valiliği kentte yaşayanlara yönelik bir uyarı yayınladı. MSB tarafından gerçekleştirilecek selamlama uçuşu nedeniyle vatandaşların belirli tarih ve saatlerde oluşabilecek ses nedeniyle paniğe kapılmamaları istendi.





Valilik tarih verdi

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Milli Savunma Bakanlığı’nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı’nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu düzenlenecektir. Organizasyon kapsamında bir grup uçakla, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirilecektir. 31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu yapılacaktır.





"Telaş ve tedirginlik yaşanmasın"