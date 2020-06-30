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Gündem İstanbul Valiliğinden asker uğurlaması uyarısı Cezai işlem uygulandı
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden asker uğurlaması uyarısı: Cezai işlem uygulandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada son günlerde İstanbul'da yapılan asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandığı açıklandı. Valiliğin açıklamasında, "İstanbullulardan, sağlık ve güvenliği olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da asker uğurlamasında hayret verici görüntüler kaydedildi.
İstanbul'da asker uğurlamasında hayret verici görüntüler kaydedildi.

İstanbul Valiliği asker uğurlamalarında kuralları ihlal eden, havaya ateş açan ve trafiği tehlikeye atanların yakalandıklarını ve haklarında işlem yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer İlçelerimizde yapılan asker uğurlamaları sırasında; sosyal mesafe kuralını ihlal eden, silahla havaya ateş açan ve trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olaya karışan şahısların her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulanmış, (3) sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmış ve (3) araç trafikten men edilmiştir.

İstanbul'da, asker uğurlamasında trafiği tehlikeye düşüren 14 kişiye ceza yağdı
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İstanbul'da, asker uğurlamasında trafiği tehlikeye düşüren 14 kişiye ceza yağdı

Dün akşam saatlerinde; Kağıthane ilçemizde asker uğurlaması bahanesiyle konvoy halinde Kağıthane Tüneli’nde trafiği tehlikeye sokan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır.

  • Son günlerde bu amacın dışına çıkarak; cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bütün İstanbullulardan, sağlık ve güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.

Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır
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Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır

Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "


İçişleri Bakanlığı valiliklerden asker uğurlamasıyla ilgili tedbir almasını istedi
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İçişleri Bakanlığı valiliklerden asker uğurlamasıyla ilgili tedbir almasını istedi

İstanbul'da asker uğurlamasında 'drift'e 23 bin lira ceza kesildi
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İstanbul'da asker uğurlamasında 'drift'e 23 bin lira ceza kesildi

Uyarı ve cezalar fayda etmedi: Asker eğlencesi için tüneli kapatıp oyun oynadılar
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Uyarı ve cezalar fayda etmedi: Asker eğlencesi için tüneli kapatıp oyun oynadılar
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlencesi devam ediyor. Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kâğıthane Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı. Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik yüzünden diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti.

Silivri'de sokağı kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere polisten uyarı
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Silivri'de sokağı kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere polisten uyarı
Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı

Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
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Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.


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