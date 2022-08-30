İstanbul Valiliği’nden büyük zaferin 100. yılına özel belgesel

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkumandanlığında gerçekleşen Büyük Taarruz, bir ulusun birlik beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği büyük bir zafer olarak tarihe altın harflerle geçti.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu kahramanlık destanında cepheye koşan kahramanlardan biri de ‘Çetmili Kara Ali Çavuş’tu.

Oğlunun Kollarında Şehit Düştü

1912 yılında Balkan Savaşı’na katılmak için Konya’ya bağlı Çetmi köyünden ayrılan Kara Ali, geride eşi Gülsüm, oğlu Mehmet (8) ve kızı Hatice’yi (4) bırakmıştı. 1. Dünya Savaşı’nda Galiçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya cephelerinde görev alan Kara Ali Çavuş, bu savaşlarda bir kolunu kaybetmiş; cepheden cepheye koşarken ailesiyle olan irtibatı da kopmuştu.

Milli Mücadele başlayınca Doğu Cephesi’ne bulunan Kara Ali Çavuş, terhis edilmeyen tek ordu olan Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordunun askeriydi. Türk Ordusu Büyük Taarruz’a hazırlanırken, Afyon Kocatepe dünya savaş tarihinde eşine rastlanmayan bir buluşmaya tanıklık etmişti.

Çetmili Kara Ali Çavuş’un oğlu Onbaşı Mehmet de vatan görevi için askere gitmiş; 10 yıl sonra, Büyük Taarruz öncesi baba oğul cephede karşılaşmıştı. Ancak bu buluşmadan sadece 5 gün sonra, 31 Ağustos 1922 günü Çetmili Kara Ali Çavuş, oğlunun kollarında şehit düşmüştü. Onbaşı Mehmet ise, İzmir’e giren ilk birlikler arasında görev yapıyordu ve O da 9 Eylül 1922 Cumartesi günü İzmir önlerinde şehit düştü.

Detaylı Arşiv Çalışması ile Hazırlandı

İstanbul Valiliği, bu duygu yüklü kahramanlık öyküsünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan bir belgesel ile gösterime sundu. Detaylı bir arşiv çalışması sonrası çekimleri başlayan belgesel için dönemin atmosferini yansıtan kostüm, mekan ve sanat çalışmaları gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Mesut Gengeç’in yaptığı belgeselin konsept danışmanlığını Prof. Dr. Ergun Yolcu, tarih danışmanlığını Prof. Dr. Vahdettin Engin ve proje koordinasyonunu ise Muammer Karadeniz yaptı.

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Senaryosunu Bülent Günal’ın kaleme aldığı yapımın müziklerinde Yıldıray Gürgen imzası bulunuyor. Çetmili Kara Ali Çavuş’u Kerim Aydemir, oğlu Onbaşı Mehmet’i Batuhan Uygun, eşi Gülsüm’ü ise Zehra Güneş’in oynadığı belgesel, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.