İstanbul Valiliğinden fırtına açıklaması: 4 bin 566 olaya müdahale edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İstanbul'da 28 Kasım Salı gününü 29 Kasım Çarşamba gününe bağlayan gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybederken, yerini sağanak yağışa bırakmıştır. Sağanak sırasında İstanbul'a ortalama metrekareye 40 - 122 kilogram aralığında yağış düşmüştür. İstanbul'da en fazla yağış alan bölgeler ise metrekareye Sarıyer 121,4 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104,2 kilogram ve Beylikdüzü 99 kilogram olarak belirlenmiştir" denildi.

4 bin 566 olaya müdahale edildi

Açıklamada "İstanbul'da fırtına ve yağış nedeniyle; 469 Su baskını, 40 çatı uçması, 56 ağaç devrilmesi, 11 toprak kayması, 89 tehlike arz eden parça düşmesi, 2 araç kurtarma ve 2 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 669 olay meydana gelmiştir. AFAD, İtfaiye ve belediyelerin ilgili birimleri tarafından müdahale edilen toplam olay sayısı 4 bin 566'dır. AFAD 112 Çağrı Merkezine 28.11.2023 günü saat 20.00 ile 30.11.2023 bugün saat 12.00 arasında 4 bin 686 ihbar yapılmış olup, tüm ihbarlara ekiplerimiz müdahale etmiştir. (Çağrı sayıları ile vaka sayıları arasındaki farklılık, mükerrer ihbar olaylarından kaynaklanmaktadır)" ifadeleri yer aldı.

Tekne battı