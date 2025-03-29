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İstanbul Valisi Davut Gül’den Ramazan Bayramı mesajı: “Kardeşlik bağlarımız güçlensin”

İstanbul Valisi Davut Gül’den Ramazan Bayramı mesajı: “Kardeşlik bağlarımız güçlensin”

12:4229/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak İstanbulluların ve tüm milletin bayramını kutladı. Vali Gül, bayramın kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Vali Gül, mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha uğurlayıp bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu müstesna günlerin kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesini, kalplerimizi daha da yakınlaştırmasını; birlik, beraberlik ve muhabbetimizi artırmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Küskünlerin barışması için önemli bir fırsat

Dünyanın dört bir yanına ve tüm millete de bayram tebriğini ileten Gül, bayramın kırgınlıkların giderilmesi ve küskünlerin barışması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Hastaların, düşkünlerin hayır duasını alacağız

Bayram süresince İstanbulluların geleneksel ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Vali Gül, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da inşallah büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz; yetimlerin, öksüzlerin, şehit çocuklarının gönlüne gireceğiz. Hastaların, muhtaçların, düşkünlerin, yaşlıların hayır dualarını alacağız. Sevincimizi birbirimizle paylaşacağız.” dedi.

Trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum

Vali Gül, İstanbul’da bayramın huzur içinde geçirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, ilgili birimlerin görev başında olacağını belirtti. Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülere de seslenen Gül, “Dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum.” uyarısında bulundu.

Şehitlerimizi rahmetle anıyorum

Mesajında vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anan Vali Gül, kahraman gazilere de şükranlarını sundu. Ramazan Bayramı’nın huzur, esenlik ve barış getirmesi temennisinde bulunan Gül, “Sağlık, mutluluk ve huzurla hep birlikte nice bayramlara kavuşmayı niyaz ediyor; bayramınızı bir kez daha canıgönülden kutluyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

#İstanbul Valiliği
#Davut Gül
#Ramazan Bayramı

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