İstanbul Valisi Davut Gül’den Ramazan Bayramı mesajı: “Kardeşlik bağlarımız güçlensin”

Vali Gül, mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha uğurlayıp bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu müstesna günlerin kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesini, kalplerimizi daha da yakınlaştırmasını; birlik, beraberlik ve muhabbetimizi artırmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Küskünlerin barışması için önemli bir fırsat

Dünyanın dört bir yanına ve tüm millete de bayram tebriğini ileten Gül, bayramın kırgınlıkların giderilmesi ve küskünlerin barışması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Hastaların, düşkünlerin hayır duasını alacağız

Bayram süresince İstanbulluların geleneksel ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Vali Gül, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da inşallah büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz; yetimlerin, öksüzlerin, şehit çocuklarının gönlüne gireceğiz. Hastaların, muhtaçların, düşkünlerin, yaşlıların hayır dualarını alacağız. Sevincimizi birbirimizle paylaşacağız.” dedi.

Trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum

Vali Gül, İstanbul’da bayramın huzur içinde geçirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, ilgili birimlerin görev başında olacağını belirtti. Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülere de seslenen Gül, “Dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum.” uyarısında bulundu.

Şehitlerimizi rahmetle anıyorum