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POLİTİKA

İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metronun test sürüşünü yaptı. İncelemelerde bulunan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metrosu'nu hizmete açmak için büyük bir özveri ile çalışıldığını belirtti, tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Haber Merkezi Diğer
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ''Hedefimiz Kasım ayında vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaştırmak'' açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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