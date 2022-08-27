İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ''Hedefimiz Kasım ayında vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaştırmak'' açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ''Hedefimiz Kasım ayında vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaştırmak'' açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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