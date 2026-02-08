Yeni Şafak
İstanbul'da 26 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

İstanbul'da 26 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

8/02/2026, Pazar
IHA
Sarıyer’de yapılan denetimlerde aranan çok sayıda şüpheli yakalandı.
Sarıyer’de yapılan denetimlerde aranan çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde polis ekiplerinin ocak ve şubat aylarında gerçekleştirdiği uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 210 kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında, 5 ayrı hırsızlık suçundan 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de gözaltına alındı; çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Sarıyer’de ’hırsızlık’ suçundan hakkında 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ocak ve şubat aylarında yapılan uygulamalarda, aranması bulunan ve 48’inin kesinleşmiş hapis cezası olan 210 kişi yakalandı. Uygulamalarda 33 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah, 2 kilo 191 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve amfetamin ile 596 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin ise 5 ayrı ’hırsızlık’ suçundan 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.



#İstanbul
#Sarıyer
#Firari
