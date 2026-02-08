İstanbul'da 26 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ocak ve şubat aylarında yapılan uygulamalarda, aranması bulunan ve 48’inin kesinleşmiş hapis cezası olan 210 kişi yakalandı. Uygulamalarda 33 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah, 2 kilo 191 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve amfetamin ile 596 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin ise 5 ayrı ’hırsızlık’ suçundan 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.