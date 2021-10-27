İstanbul trafiğine 'AKM' düzenlemesi: İBB'den 29 Ekim'de kapatılacak yollar için açıklama

Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan trafik tepkisi: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor

Beşiktaş'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı parkı gezdi.



Bu sırada vatandaşlardan biri İmamoğlu'na Beşiktaş'taki düzenlemeyle ilgili tepki gösterdi. Vatandaş, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, 'Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor, günün her saati kapalı' sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na şikayetini dile getirdi.



İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, 'Yok eski haline bırakamayız. Ölçümlerimiz var, yürüyor' dedi. Bu sözlere karşı çıkan vatandaş ise 'Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz. Lütfen geçin oradan' diyerek karşılık verdi.

