Gündem İstanbul trafiğine AKM düzenlemesi İBBden 29 Ekimde kapatılacak yollar için açıklama
İSTANBUL

İstanbul trafiğine 'AKM' düzenlemesi: İBB'den 29 Ekim'de kapatılacak yollar için açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cuma günü AKM açılışı nedeniyle Taksim'de bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde "Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu" oluşturuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda 29 Ekimde hangi yollar kapatılacak: 29 Ekimde kapatılacak yollar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cuma günkü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni dolayısıyla gün boyu yeni bir trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde "Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu" oluşturuldu.

AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yollarının açılacağı geçici düzenleme gün boyu uygulanacak.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle açıklandı:

  • "Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
  • Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi. İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta ekipleri ile koordine edecek."

Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan trafik tepkisi: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
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Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan trafik tepkisi: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
Beşiktaş'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı parkı gezdi.

Bu sırada vatandaşlardan biri İmamoğlu'na Beşiktaş'taki düzenlemeyle ilgili tepki gösterdi. Vatandaş, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, 'Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor, günün her saati kapalı' sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na şikayetini dile getirdi.

İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, 'Yok eski haline bırakamayız. Ölçümlerimiz var, yürüyor' dedi. Bu sözlere karşı çıkan vatandaş ise 'Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz. Lütfen geçin oradan' diyerek karşılık verdi.

İstanbul yeni haftaya trafikle başladı
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İstanbul yeni haftaya trafikle başladı
İstanbul trafiğine AKM düzenlemesi

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'AKM' düzenlemesi

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