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İstanbul'da 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaz ele geçirildi

İstanbul'da 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaz ele geçirildi

15:5228/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
AA
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Fatih'teki bir depoda ele geçirilen kaçak ürünler.
Fatih'teki bir depoda ele geçirilen kaçak ürünler.

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaz ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatih'teki bir depoda kaçak ürünlerin bulunduğu belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen, karaciğer kanseri, tüp bebek, Akdeniz anemisi, diyabet ve kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan 6 bin 123 kaçak ilaç ile lazer epilasyon, zayıflama, dövme silme ve leke tedavisinde kullanılan 194 tıbbi cihaz ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


#İstanbul
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