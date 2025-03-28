İstanbul'da 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaz ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen, karaciğer kanseri, tüp bebek, Akdeniz anemisi, diyabet ve kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan 6 bin 123 kaçak ilaç ile lazer epilasyon, zayıflama, dövme silme ve leke tedavisinde kullanılan 194 tıbbi cihaz ele geçirildi.