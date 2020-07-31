İstanbul'da bin 153 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

GÜNDEM Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran bin 153 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

GÜNDEM Rize'de ahırdan kaçan kurbanlık boğa önüne geleni kovaladı

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAF 19 Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu. Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı. Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti. Yurdun çeşitli yerlerinden acemi kasaplar hastanelere akın etti Manzara yine değişmedi: Acemi kasaplar hastanelere akın etti Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yurdun çeşitli yerlerinden aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

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