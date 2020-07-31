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Gündem İstanbulda bin 153 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
İSTANBUL

İstanbul'da bin 153 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Kurban Bayramı'nın ilk günü bin 153 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
GÜNDEM
Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran bin 153 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Rize'de ahırdan kaçan kurbanlık boğa önüne geleni kovaladı
GÜNDEM
Rize'de ahırdan kaçan kurbanlık boğa önüne geleni kovaladı

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

Manzara yine değişmedi: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
FOTOĞRAF 19
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Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu.
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Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.
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Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.
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Yurdun çeşitli yerlerinden acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Manzara yine değişmedi: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yurdun çeşitli yerlerinden aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Elini sokan arıyı bıçaklamaya kalkınca hastanelik oldu
OYNAT 00:36
Elini sokan arıyı bıçaklamaya kalkınca hastanelik oldu
Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı. Kurbanlık hayvanı keserken kolunu sokan arıya bıçakla müdahale etmek isterken elini kesen vatandaş da hastanelik oldu.


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