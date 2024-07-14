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İstanbul'da buzdolabının patlayan motoru evi yaktı

İstanbul'da bir evin mutfağında bulunan buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan evde zaman zaman meydana gelen patlamalar nedeniyle vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

00:42 - 14/07/2024 Pazar
DHA
İstanbul'da buzdolabı patladı, ev alev alev yandı.
İstanbul'da buzdolabı patladı, ev alev alev yandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde, mutfaktaki buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı yangın sırasında çevrede panik yaşanırken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı.

Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Bu sırada evde bulunan 75 yaşındaki kadın, bina sakinleri tarafından evden çıkartıldı.

Yanan evde zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise bina sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi. Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Saman yüklü TIR'da yangın tüpüyle müdahale sırasında patlama kamerada

Şanlıurfa'da, seyir halindeki saman yüklü TIR'da yangın çıktı. Çevredekilerin yangına müdahalesi ve TIR'da meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uğurlu Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek yardım istedi. Ancak yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek tüm dorseyi sardı. Bu sırada bir kişi, yangın söndürme tüpüyle alev topuna dönen araca müdahale etmeye çalışırken patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.


#Patlama
#İzmir
#Buzdolabı
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