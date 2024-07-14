İstanbul'da buzdolabının patlayan motoru evi yaktı

Şanlıurfa'da, seyir halindeki saman yüklü TIR'da yangın çıktı. Çevredekilerin yangına müdahalesi ve TIR'da meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uğurlu Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek yardım istedi. Ancak yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek tüm dorseyi sardı. Bu sırada bir kişi, yangın söndürme tüpüyle alev topuna dönen araca müdahale etmeye çalışırken patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.