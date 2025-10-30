İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheliden dokuzu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şahısların haberleşme amacıyla kullanmış oldukları internet tabanlı kapalı sistem uygulamasını kullanan, örgütün propaganda faaliyetlerini yapan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgileri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 22 şüpheliden 8’i deport işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.