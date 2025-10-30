Yeni Şafak
İstanbul'da korku dolu anlar: Beş katlı binada çıkan yangında 15 yaralı

İstanbul'da korku dolu anlar: Beş katlı binada çıkan yangında 15 yaralı

23:3230/10/2025, Perşembe
DHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Esenler'de beş katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken bina sakinlerinden 15 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın merdiven boşluğunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri duman nedeniyle binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 21.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 153.Sokak’ta çıktı. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Alevler nedeniyle binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Binada mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#İstanbul
#Esenler
#Yangın
