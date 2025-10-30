Emirgan Sahili'nde erkek cesedi bulundu: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olay, saat 15.15 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 CHN 783 plakalı aracıyla köprüye gelen sürücü Ruhi Bora Koçak, aracından inerek bariyerleri aştı ardından da köprüden atladı. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.