İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu: Rus yüzücünün annesi oğlunu bulana para ödülü vereceğini duyurdu

"İstanbul'a ilk defa geldi"





Oğlunun karaya çıkarak kaçtığı yönündeki iddialara ilişkin Svechnikova, "Nikolai öyle biri değil. Askerlikten muafiyetle alakalı bir belgesi var, askerden kaçması mümkün değil. Yurt dışına kaçması da mümkün değil çünkü sürekli ailesinin yanında. Şöyle de bir dedikodu var, ikinci bir ailesi varmış burada. Bu da mümkün değil çünkü İstanbul'a ilk defa geldi, sürekli orada çalışan ve ailesinin yanında olan biriydi. Eğer böyle bir şey olsaydı eşi de şüphe ederdi ama öyle bir şey yok." diye konuştu.





Svechnikova, "Herkese sesleniyoruz. Lütfen bu yarışa veya yarıştan sonrasında ait, onun bulunabileceği herhangi bir bilgi, görüntü varsa birisi eğer bir şey biliyorsa bize ulaşsın. Onu bulana 500 bin lira ödül vereceğiz çünkü o bizim oğlumuz, babamız her şeyimiz. Tüm imkanlarımızı toplayarak ödül vermeye hazırız." açıklamalarında bulundu.