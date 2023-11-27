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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda dört şüpheli yakalandı.

10:59 - 27/11/2023 Pazartesi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ve DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran, örgüt propagandası yapan ve ganimet adı altında örgüte para kazandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, H.Ö.(51), Y.İ.(49), A.I.(28) ve B.K.(32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I. serbest bırakılarak sınır dışı edilirken, H.Ö. ve Y.İ. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.





#İstanbul
#DEAŞ
#operasyon
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