Gündem İstanbulda dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla atarak durabildi
3. SAYFA

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla atarak durabildi

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla atarak durabildi

İstanbul'da gece saatlerinde yapılan uygulamada polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobili ile Güngören’deki tramvay yolunda takla atarak durabildi. Kazadan dolayı yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobil içinden kaçmaya çalışan bir kişide polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Takla atan araç polis ekiplerince kaldırıldı.
Takla atan araç polis ekiplerince kaldırıldı.

İstanbul'daki kaza saat 05.00’da Güngören İlçesi Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Selim tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde yapılan trafik uygulamasında polisin dur ihtarına uymayan 06 AYP 60 plakalı otomobili, ekipler kovalamaya başladı.

Ehliyeti olmayan otomobil sürücüsünü polis ekipleri, bir süre boyunca kovalamaya devam etti. Kovalamaca sonunda otomobil tramvay yolunda takla atarak durabildi. Kaza sebebiyle araç içinde bir kişi sıkıştı. Bu sırada otomobilde bulunan diğer kişide kaçmaya çalıştı.

Sarıyer'de ters yöne giren alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu
GÜNDEM
Sarıyer'de ters yöne giren alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu


Güvenlik amacıyla da kovalamacaya katılan birçok polis ekibi tramvay yolunu kapattı. Sağlık ekiplerine bilgi verilmesi üzerine kaza yerine gelen ekipler yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan diğer kişide polis ekiplerinin ara sokaklarda yaptığı dar alan çalışması ile yakalandı.

Kazadan dolayı takla atan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüs motosiklete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüs motosiklete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
MHP lideri Bahçeli konuşuyor

MHP lideri Bahçeli konuşuyor
Faizler düşüyorbüyüme güçleniyor

Faizler düşüyor
büyüme güçleniyor

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan açıklamalar.
Amanoslarda Kapan-2 başlatıldı

Amanoslar'da 'Kapan-2' başlatıldı

Operasyona 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.
Terör örgütüne gönderecekti

Terör örgütüne gönderecekti

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirildi.
Emeklilik <br>Paris'i yaktı

Emeklilik
Paris'i yaktı

Grev ve gösterilere neden olan reformda geri adım atıldı.
Kilosu 120 liraya satılıyor

Kilosu 120 liraya satılıyor

Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi olarak biliniyor.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
PKK'ya yardımı<br>inkar etmedi

PKK'ya yardımı
inkar etmedi

​Manastırda 2 gün kalan PKK'lılardan haberi olmadığını iddia etti.
Otellerde<br> yeni dönem

Otellerde
yeni dönem

Konaklayan misafirin kimlik fotokopisi alınmayacak.
Libya'da<br>silahlar sustu

Libya'da
silahlar sustu

Gece yarısı itibarıyla UMH ile Hafter arasında ateşkes sağlandı.
3 bölgeye uyarı

3 bölgeye uyarı

Yağışıyla birlikte buzlanma bekleniyor.
De Ligt'i bitirdi

De Ligt'i bitirdi

​Merih Demiral Hollanda basınında manşet oldu.
Sarıyer'de <br>trafik terörü

Sarıyer'de
trafik terörü

Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu.
Cesaretinizden ilham alıyoruz

Cesaretinizden ilham alıyoruz

​Donald Trump İranlı göstericilere Twitter'dan Farsça seslendi.
Büyükelçi'ye<br>İran'da gözaltı

Büyükelçi'ye
İran'da gözaltı

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İran uluslararası hukuku çiğnedi.
İran kendini vurdu

İran kendini vurdu

​Ülkenin askeri yeteneği tartışılır hale geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.