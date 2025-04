İstanbul'da 'Escobar düzeni' kurdular

Büyük bir çaresizlik içerisinde olan CHP’lilerin, üç haftada tüm itibarlarını kaybettiğini ifade eden Erdoğan, “Şimdi bize sataşarak, partimize ve ittifak ortağımıza edepsizce hakaret ederek, yaşadıkları hezimeti unutturmaya çalışıyorlar. Ne diyor Özgür Bey? ‘CHP istese tek parti olarak devam edecekken demokratik seçimlerle ülkeyi tanıştıran parti CHP’dir’ diyor. Lütuf buyurdunuz. Ardından haddini daha da aşarak bizi cuntacılıkla itham ediyor” dedi. CHP’nin, Türkiye’deki her darbenin, her darbe girişiminin, her muhtıranın, her cuntanın taşlarını döşediğini, davetiyesini yazdığını, arkasında durduğunu, alkışladığını ve darbecilerin sırtını sıvazladığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “CHP Genel Başkanı’na, şayet biraz cesareti varsa, vesayet lekeleriyle adeta katrana dönmüş kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Denklem gayet basit. CHP demek, cunta demektir. Cunta demek, CHP demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil, aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır.”