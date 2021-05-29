İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli 'gaybubet evinde' yakalandı

Teknoloji

Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor

Sosyal medya dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Instagram’da dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları tuzaklarına çekiyor. Çaldıkları hesaplardan ise terör propagandası yapıyorlar. Şimdiden binlerce vatandaş mağdur olmuş durumda.