İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilenler Bebek sahiline akın etti

15:5415/02/2026, اتوار
Son hafta yağmurun etkisinde geçiren İstanbul’da sıcak hava yüzünü gösterdi.
İstanbul’da şubat ayının en sıcak günü yaşanırken vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek sahile akın etti. Bebek sahilinde vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Son hafta yağmurun etkisinde geçiren İstanbul’da güneş yüzünü gösterdi. Şubat ayının en sıcak gününün yaşandığı İstanbul’da vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Hafta sonu tatilini de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler aileleriyle birlikte güzel havanın keyfini çıkarmak için Bebek sahiline akın etti.

"Şubat ayının en güzel pazar gününü yaşıyoruz"

Ailesiyle birlikte güzel havanın keyfini çıkardığını söyleyen Kadir Mıhçı, "Bebek sahili çok kalabalık denize girenler bile var hava muhteşem. Şubat ayının en güzel pazar gününü yaşıyoruz" diye konuştu.



