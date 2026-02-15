İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilenler Bebek sahiline akın etti

Son hafta yağmurun etkisinde geçiren İstanbul’da güneş yüzünü gösterdi. Şubat ayının en sıcak gününün yaşandığı İstanbul’da vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Hafta sonu tatilini de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler aileleriyle birlikte güzel havanın keyfini çıkarmak için Bebek sahiline akın etti.