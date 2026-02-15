Üsküdar'da park halindeki 3 araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İstanbul'da korkutan kaza.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yokuş aşağı inen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GTJ 218 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken park halindeki 3 otomobile çarparak devrildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
#Üsküdar
#yaralı
#trafik kazası