Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Üsküdar'da park halindeki 3 araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Üsküdar'da park halindeki 3 araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

08:2115/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İstanbul'da korkutan kaza.
İstanbul'da korkutan kaza.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yokuş aşağı inen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GTJ 218 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken park halindeki 3 otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.




#Üsküdar
#yaralı
#trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadro verilecek mi, son durum nedir? 2026'da kimler hangi kurumda çalışan taşeron işçi kadroya geçecek?