İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde trafik azaldı harita yeşile döndü

Ekonomi

Bin 256 yatırım yolda: 30 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mart ayında yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon lira olan 1256 yatırım için teşvik belgesi düzenlenirken söz konusu yatırımların hayat geçirilmesi halinde 30 binden fazla kişiye iş kapısı açılması planlanıyor.