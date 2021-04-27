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Gündem İstanbulda haftanın ilk mesai gününde trafik azaldı harita yeşile döndü
İSTANBUL

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde trafik azaldı harita yeşile döndü

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde görmeye alışık olduğumuz trafik yoğunluğu bugün yaşanmadı. Sabah mesai saatinde yüzde 80'lerde seyreden trafik yoğunluğunun yüzde 20'lerde olması şaşırttı.

Haber Merkezi Diğer
İstanbulda haftanın ilk mesai gününde trafik azaldı harita yeşile döndü
İBB trafik yoğunluğu haritası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrası 17 günlük tam kapanma sürecine girileceğini açıkladı. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde alınan tedbirler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Ancak tam kapanmanın 2 gün sonra başlayacak olmasına rağmen İstanbul'da bugün trafik yoğunluğu haritası şaşırttı.

Kısıtlamasız Cumartesi’de İstanbul’da trafik yoğunluğu
GÜNDEM
Kısıtlamasız Cumartesi’de İstanbul’da trafik yoğunluğu

Yüzde 20'lerde seyretti

İstanbul'da mesai saatinde görmeye alışık olduğumuz yüzde 80'lere varan trafik yoğunluğundan bu sabah eser kalmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 20'lerde seyretti.

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GÜNDEM
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim

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