İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde trafik azaldı harita yeşile döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrası 17 günlük tam kapanma sürecine girileceğini açıkladı. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde alınan tedbirler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Ancak tam kapanmanın 2 gün sonra başlayacak olmasına rağmen İstanbul'da bugün trafik yoğunluğu haritası şaşırttı.
Yüzde 20'lerde seyretti
İstanbul'da mesai saatinde görmeye alışık olduğumuz yüzde 80'lere varan trafik yoğunluğundan bu sabah eser kalmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 20'lerde seyretti.