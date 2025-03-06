İstanbul'da hayrete düşüren uyuşturucu operasyonu: Midesine gizlemiş

Şüpheli B.T.M. savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu Brezilya'da yuttuğunu, sonra Sao Paulo'dan Doha'ya, oradan da İstanbul'a geldiğini anlatarak, "Türkiye'de bunları doğal yolla çıkarıp İstanbul'da sokaklarda satacaktım. Burada iletişimde olduğum biri yok. 4 Mart için de Brezilya'ya dönüş biletim vardı. Taksim'de bir otelde rezervasyonum vardı. Otelin ücretini de uyuşturucuları sattığımda ödeyecektim. Suçlamaları bu halde kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.