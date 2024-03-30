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İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması: Polis tek tek denetledi

İstanbul genelinde, yerel seçim öncesi helikopter destekli "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı. Kadıköy ve Taksim'de yapılan denetimlerde, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı.

16:08 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:09 - 30/03/2024 Cumartesi
DHA
İstanbul'da huzur uygulaması
İstanbul'da huzur uygulaması

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.


Kadıköy ve Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimler kapsamında, durdurulan araçlar tek tek arandı. Sürücülere ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldıktan sonra asayiş ekipleri sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı.

Denetimler sürüyor.



#İstanbul
#Huzur Uygulaması
#emniyet
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