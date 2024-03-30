İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması: Polis tek tek denetledi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin ikazlarda bulundu. Yapılan açıklamada seçim çalışmalarını yürütmek üzere açılan seçim bürolarının 30 Mart 2024 günü saat 18.00'de kapatılması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca seçim propagandasının sona erdiği 30 Mart 2024 günü saat 18.00'den sonra hoparlörle propaganda yapılmasının yasak olduğu da bildirildi.