İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu: Merkez üssü Silivri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 14.24’te kaydedildi. Yerin 8.85 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Silivri’ye yaklaşık 24.7 kilometre mesafede olduğu bildirilirken büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı.
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken merkez üssünün İstanbul Silivri olduğunu bildirdi.
MERKEZ ÜSSÜ: SİLİVRİ
Marmara Denizi’nde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlenen sarsıntı, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, başta İstanbul’un batı ilçeleri olmak üzere çevre illerde de hissedildi.