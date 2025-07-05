İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu: Merkez üssü Silivri

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken merkez üssünün İstanbul Silivri olduğunu bildirdi.

Marmara Denizi’nde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlenen sarsıntı, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, başta İstanbul’un batı ilçeleri olmak üzere çevre illerde de hissedildi.