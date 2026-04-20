İstanbul'da ilaçlama faciaya döndü: Aynı aileden yedi kişi hastanelik

00:4420/04/2026, Pazartesi
Yaşanan olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu.
İstanbul Esenyurt'ta bir ailenin evde kendi imkanlarıyla yaptığı ilaçlama, zehirlenme şüphesine yol açtı. Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı. Aile üyelerinin tedavisi sürerken, olayla ilgili araştırma devam ediyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yapan aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile, evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Dün sabah saatlerinde evdeki 7 kişi rahatsızlandı. Rahatsızlanan aile üyeleri İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.



